Ястремська дізналася першу суперницю на турнірі в Мексиці

Третя ракетка України Даяна Ястремська (44) наступного тижня виступить на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Мериді. Наша тенісистка отримала п'ятий номер посіву й у першому колі зіграє проти представниці Канади Марини Стакушич (139), яка отримала вайлд-кард на змагання.

Спортсменки раніше не зустрічалися.

Якщо Ястремській вдасться пройти свою першу суперницю, у другому колі вона протистоятиме переможниці матчу між іспанкою Крістіною Букшею (63) та хорваткою Донною Векич (99).

Даяна вперше виступить на турнірі в Мериді. Поки в нинішньому сезоні вона має негативний баланс перемог і поразок, вигравши лише 4 рази у 10 зустрічах.

Нагадаємо, що минулого тижня Ястремська поступилася у першому колі турніру серії WTA 500 у Дубаї тенісистці з Індонезії Джаніс Тджен (46).