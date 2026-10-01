Визначилася суперниця Світоліної у другому колі престижного турніру в Пекіні

Чеська тенісистка Катерина Синякова (55) стала суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. Синякова на старті змагань обіграла польку Магду Лінетт (80).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 1 жовтня

Катерина Синякова (США) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:3

Світоліна виграла у Синякової усі 5 попередніх очних поєдинків, у тому числі, матч 1/8 фіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі у 2026 році.

Їхній матч у столиці Китаю відбудеться 3 жовтня, час його початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що на турнірі в Пекіні перше коло змагань подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Олександра Олійникова (47), Ангеліна Калініна (50) та Юлія Стародубцева (45) поступилися на старті.