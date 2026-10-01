Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Визначилася суперниця Світоліної у другому колі престижного турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 1 жовтня 2026, 10:59
Визначилася суперниця Світоліної у другому колі престижного турніру в Пекіні
Еліна Світоліна
Getty images

Чеська тенісистка Катерина Синякова (55) стала суперницею першої ракетки України Еліни Світоліної у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. Синякова на старті змагань обіграла польку Магду Лінетт (80).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 1 жовтня

Катерина Синякова (США) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:3

Світоліна виграла у Синякової усі 5 попередніх очних поєдинків, у тому числі, матч 1/8 фіналу "тисячника" в Індіан-Веллсі у 2026 році.

Їхній матч у столиці Китаю відбудеться 3 жовтня, час його початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що на турнірі в Пекіні перше коло змагань подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Олександра Олійникова (47), Ангеліна Калініна (50) та Юлія Стародубцева (45) поступилися на старті.

Пекін Еліна Світоліна Катерина Синякова

Еліна Світоліна

Без Костюк та чинної чемпіонки, але зі Світоліною в статусі фаворитки: прев’ю турніру WTA 1000 в Пекіні
Хотіла кинути теніс: Світоліна розповіла про своє ставлення до поразок
8 місяців нічого не робила: Світоліна вагалася щодо повернення у теніс після вагітності
Це нелегко: Світоліна дала дві поради юним тенісистам
Це вже частина її життя: Світоліна зізналася, чи змушуватиме доньку професійно грати у теніс

Останні новини