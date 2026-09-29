Хотіла кинути теніс: Світоліна розповіла про своє ставлення до поразок

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) розповіла, як важка праця над собою допомагає змінювати мислення після важких поразок і долати психологічні кризи.

Про це вона заявила у подкасті Tennis Insider Club.

"Змінити мислення після поразок складно, але це частина спорту, а також дорослішання, зростання й набуття досвіду. Я багато аналізую. Раніше після невдач на турнірах Grand Slam я була сильно пригнічена. У тебе чотири шанси на рік, і буває, що граєш добре, а програєш тим, кого б мала виграти. Це були дуже важкі роки. Згадую, як 8 років тому виграла турнір у Римі перед Ролан Гаррос. Я була третьою ракеткою світу й приїхала в чудовій формі, але титулу не виграла. Тиждень-два я була такою розчавленою, що нічого не хотілося робити, і думала: "Кидаю теніс", – сказала Еліна.

Українська тенісистка додала, що лише працюючи над собою, може принести внутрішні зміни.

Нагадаємо, що у квітні 2023-го Світоліна повернулася на корт після народження доньки, яка може продовжити її шлях у тенісі. Еліна ж запевнила, що не буде змушувати Скай професійно займатися тенісом. Цікаво, що українка взагалі вагалася, чи вдасться їй повернутися у Тур після вагітності.

Також у подкасті перша ракетка України розповіла про зміни у своїй грі протягом останніх років. Станом на 29 вересня 2026 року Світоліна посідає 7-ме місце у світовому рейтингу WTA.

Попереду в української тенісистки "тисячник" у Пекіні. Еліна посіяна під шостим номером і перше коло пропускає