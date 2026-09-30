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Олійникова не змогла виграти стартовий матч на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Станіслав Матусевич — 30 вересня 2026, 12:05
Олійникова не змогла виграти стартовий матч на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Олександра Олійникова
Getty Images

Українська тенісистка Олександра Олійникова (47) поступилася китаянці Юань Юе (135) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Програючи 2:3 у першому сеті, українка підвернула ліву ногу і викликала на корт лікаря.

За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.

China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 30 вересня

Олександра Олійникова (США) – Юань Юе (Китай) 2:6, 3:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Олійникова вперше виступила на турнірі в Пекіні.

Нагадаємо, що перше коло у китайській столиці вже подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Ангеліна Калініна (50) поступилася на старті змагань.

Пекін Олександра Олійникова Юань Юе

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