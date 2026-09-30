Олійникова не змогла виграти стартовий матч на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Українська тенісистка Олександра Олійникова (47) поступилася китаянці Юань Юе (135) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.
Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.
Програючи 2:3 у першому сеті, українка підвернула ліву ногу і викликала на корт лікаря.
За поєдинок Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, обійшлася без помилок на подачі та зробила 6 брейків.
Олександра Олійникова (США) – Юань Юе (Китай) 2:6, 3:6
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Олійникова вперше виступила на турнірі в Пекіні.
Нагадаємо, що перше коло у китайській столиці вже подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Ангеліна Калініна (50) поступилася на старті змагань.