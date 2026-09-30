Ястремська легко пройшла перше коло "тисячника" у Пекіні

Даяна Ястремська (111) вибила американку Кеті Макнеллі (72) у першому колі "тисячника" у Пекіні.

Протистояння тривало 1 годину 32 хвилини та закінчилося з рахунком 6:3, 6:4.

Українській тенісистці нарешті вдалося перервати затяжну серію з поразок, яка тривала останні чотири матчі.

China Open

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 30 вересня

Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Макнеллі (США) 6:3, 6:4

За поєдинок українці вдалося двічі подати навиліт (стільки ж у суперниці) та допустити одну подвійну помилку (як у Кеті).

Ястремська втретє перемогла Макнеллі та вдруге у двох сетах. Вперше тенісисти провели лобову дуель в 1/32 фіналу хардового турніру в американському Цинциннаті. Натомість вдруге дівчата зіграли між собою у півфіналі змагань в Маямі. Та зустріч закінчилася у трьох партіях перемогою Даяни.

Наступною суперницею Ястремської стане фіналістка Ролан Гаррос Мая Хвалінська (Польща), яка нещодавно у другому колі турніру у Сінгапурі вибила іншу українку Олександру Олійникову.

Нагадаємо, що 30 вересня також у змагання в Пекіні вступають Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Олександра Олійникова. Марта Костюк знялася з "тисячника" через травму правого зап'ястя.