Це вже частина її життя: Світоліна зізналася, чи змушуватиме доньку професійно грати у теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що не буде разом із чоловіком змушувати доньку займатися тенісом.

Про це вона заявила на подкасті Tennis Insider Club.

"Ми хотіли б, щоб Скай спробувала інший вид спорту. Але їй подобається теніс: щоразу ми їдемо на тенісні турніри, вона це знає. Вона надсилає нам відео перед кожним матчем: "Давайте, переможіть ту жінку чи того чоловіка". Це вже частина її життя, тож для неї теніс цілком природний. Ми не будемо проти, але й не змушуватимемо її. Нам важливо, щоб вона займалася спортом: я переконана, що спорт допомагає з дисципліною, вчить справлятися з негативом і змінює мислення. Це найпростіший для неї шлях. А грати в теніс можна й просто як хобі з другом на вихідних", – сказала Еліна.

Українська тенісистка переконана, що професійний спорт – це інший світ, у якому потрібно пройти крізь жертви, біль та чимало поганих моментів. Тому Світоліна не хоче, аби її дитина проходила шлях, який здолали вона сама та її чоловік Гаель Монфіс.

Еліна припустила, що Скай може обрати для себе інший вид спорту, адже також любить гольф.

Нагадаємо, що 15 жовтня 2022 року українська спортсменка вперше стала мамою. Відтоді спортивна родина викладає чимало контенту з донькою, яка від народження вже знає, як правильно тримати тенісну ракетку у руках та робити свої перші правильні кроки на корті.

Також у цьому подкасті українка розповіла, як змінився її стиль гри протягом останніх років. Нещодавно Еліна вперше стала срібною призеркою Кубку Біллі Джин Кінг. "Синьо-жовті" у фіналі поступилися збірній Чехії.