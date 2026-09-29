Це нелегко: Світоліна дала дві поради юним тенісистам

Перша ракетка України Еліна Світоліна дала поради молодим тенісистам, які хочуть побудувати успішну кар'єру.

Вона зробила це на подкасті Tennis Insider Club.

Титулована спортсменка виділила два правила, закликавши прислухатись до себе трішки більше:

"По-перше, для молодого покоління важливо багато працювати. Це нелегко, адже у вас багато всього відбувається, хочеться бути з друзями. Але важливо годинами проводити час на корті, щоб опанувати свої удари: теніс – це повторення, і впевненість у своїх ударах приходить із повторень.

По-друге, будьте терплячими. На різних етапах моєї кар'єри це допомагало мені зберігати здоровий глузд у цьому божевільному світі тенісу, де ти постійно поспішаєш. Хочеш результатів, потренувалася один хороший тиждень і вже думаєш: "Ось зараз саме час, я переможу". Але я зрозуміла, що важливо давати собі час. Іноді один виграний матч повертає тебе на правильний шлях і дарує гарне відчуття від гри. Просто вірте в себе".