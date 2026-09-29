8 місяців нічого не робила: Світоліна вагалася щодо повернення у теніс після вагітності

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) зізналася, що не була впевнена на всі сто відсотків, що зможе повернутися у Тур після вагітності.

Про це вона заявила у подкасті Tennis Insider Club.

"Я не була впевнена щодо повернення в теніс після вагітності. По-перше, на корті в той період я почувалася не дуже добре. А потім почалася війна, і морально я була цілком зламана. Тому я вирішила зосередитися на вагітності: це нова подорож, і невідомо, що ти відчуватимеш і що тобі доведеться робити з дитиною. Думки були зайняті і цим, і війною. Про теніс я не думала: 8 місяців узагалі нічого не робила", – сказала Еліна.

Українська тенісистка додала, що єдине, чим вона займалася – відпочивала біля басейну та намагалася облаштувати кімнату для доньки Скай. Це було її пріоритетною ціллю.

Також вона їздила в Україну, працювала над проєктами та дбала про себе та здоров'я.

15 жовтня 2022 року українська спортсменка вперше стала мамою. А вже у квітні 2023-го повернулася на корт. Щоправда, перемогти у першому матчі після декрету Світоліній не вдалося. На турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні українка у першому колі поступилася представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

Однак вже у травні того ж року Еліна тріумфувала на турнірі WTA 250 у французькому Страсбурзі. У фіналі вона переграла росіянку Анну Блінкову та здобула свій тоді 17-й титул у кар'єрі.

Раніше Світоліна розповіла, чи буде вона змушувати доньку Скай професійно займатися тенісом.