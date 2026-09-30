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Калініна у напруженому матчі поступилася суперниці з Індонезії у першому колі в Пекіні

Софія Кулай — 30 вересня 2026, 08:53
Калініна у напруженому матчі поступилася суперниці з Індонезії у першому колі в Пекіні
Ангеліна Калініна
Getty Images

Ангеліна Калініна (50) програла представниці Індонезії Дженіс Тжен (49) у першому колі турнірної серії WTA 1000 у Пекіні.

Поєдинок тривав 2 години 43 хвилини та закінчився у трьох сетах – 6:2, 5:7, 4:6 на користь індонезійки.

Українка зазнала другої поспіль поразки, якщо врахувати фіаско від чешки Кароліни Мухової у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг.

China Open
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло, 30 вересня

Ангеліна Калініна (Україна) – Дженіс Тжен (Індонезія) 6:2, 5:7, 4:6

Українка впевнено розпочала протистояння, забравши першу партію, віддавши суперниці лише два гейми на своїй подачі.

У другому сеті на пекінському корті була справжня "заруба". Тенісистки по черзі захищали свої подачі, але ключовим став 10-й гейм, коли Тжен взяла гейм на своєму м'ячі, зрівнявши цифри на табло – 5:5. Далі Калініна програла ще два гейми та віддала партію опонентці – 5:7.

Путівка в 1/32 фіналу розігрувалася у вирішальному третьому сеті. Вже зі старту Дженіс зробила рахунок 3:1 та змогла втримати переможну ходу, завершивши протистояння на свою користь.

У наступному раунді "тисячника" кривдниця Калініної зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Діаною Шнайдер.

Раніше Даяна Ястремська переможно стартувала у Пекіні.

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