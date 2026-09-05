Юлія Стародубцева: Офігенний матч вийшов. Навіть додати нічого

Українка Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі вийшла до третього раунду US Open і гарантувала собі місце в топ-50 світового рейтингу. Наступного дня після неймовірної перемоги над міцною гречанкою Марією Саккарі, в якій Юлія відіграла три матчболи, журналіст "Чемпіона" додзвонився до Нью-Йорка.

– Офігенний матч вийшов, – втомленим голосом каже Юлія. – Навіть додати нічого.

– Легко було заснути після такого?

– З такою дозою адреналіну заснути було взагалі майже неможливо. Я навіть зараз почуваюся втомленою. Дуже погано спала.

– Цей матч можна назвати найкрутішим у твоїй кар'єрі?

– Безумовно, ставлю його на перше місце. Щоб от із такими складними сюжетними поворотами – вперше завершила матч. За таких складних обставин мені раніше подібного не вдавалося.

– Нагадаєш, чи рятувала ти коли-небудь стільки матчболів у професійній кар'єрі?

– Здається, таке сталося вперше. Я взагалі рідко вибиралася з матчболів.

– За якого рахунку в тебе вперше почалися судоми?

– Мене почало "кремпити" за рахунку 2:0, 40:0 у третьому сеті. І як же невчасно! Я ще й програла той важливий гейм. А у вирішальному геймі матчу вже було очевидно для всіх, що судоми повністю мене скували. Допомогла подача "мавпочкою".

– Після першого кола ти обережно сказала, що фізична форма у тебе в статусі "нормально". Хоча часто на великих турнірах вона в тебе зразкова.

– Я не думаю, що в мене прямо проблеми з "фізухою". Пояснення просте: судоми почалися через недостатню кількість солі в організмі. У Нью-Йорку постійно йде дощ, тут висока вологість. Тобто сіль із мене вийшла дуже швидко.

– На матчболах ти грала обережно, і це спрацювало. Саккарі помилялася і справа, і зліва. Як ти діяла: будь що буде чи намагалася тиснути в якусь слабину?

– Якщо трохи привідкрити карти щодо тактики, то на важливих м'ячах я більше намагалася бити їй під форхенд. По ходу матчу відчувала невпевненість із того боку. І наприкінці другого сету та в третьому почала більше тиснути саме туди.

– Як часто ти дозволяєш собі пустити сльозу?

– Емм… Ну, коли хочу – тоді й дозволяю. Не стримую себе в цьому плані. Але якщо говорити загалом, то не те щоб я робила це дуже часто.

– На горизонті в тебе маячить найкращий рейтинг у кар'єрі. Ти рефлексувала на цю тему до чи після матчу із Саккарі?

– До матчу я взагалі не рефлексувала щодо рейтингу. Скажу більше – я навіть не знала, яка в мене була позиція після першого кола. Але тепер не можу не порадіти, адже наразі заходжу в топ-50. До того ж цей рубіж був однією з пріоритетних цілей.

– На нещодавньому Ролан Гарросі вийшла кумедна ситуація: про майбутню суперницю ти дізналася з нашого інтерв'ю, але вже постфактум – після того, як мама перед сном напередодні матчу скинула тобі посилання. До речі, те інтерв'ю прочитало чимало моїх зарубіжних колег. І вони одразу поділилися цікавим фактом, яким я хочу поділитися з читачами.

Зокрема, Бен Роттенберг розповідав, що найяскравіший приклад у цьому плані – Адріан Маннаріно. Він, бувало, повністю відгороджувався від турнірної сітки й дізнавався про суперника за 20-30 хвилин до початку матчу.

Підсумовуємо: знаєш, із ким граєш далі?

– Знаю-знаю, – сміється Юлія.

У наступному раунді Стародубцева зіграє Єленою Рибакіною з Казахстану. Матч відбудеться у суботу, 5 вересня.

Спортсменки зустрічалися поточного сезону в другому колі Ролан Гаррос, тоді сенсаційну перемогу здобула українка.

Ігор Грачов