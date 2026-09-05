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Юлія Стародубцева: Офігенний матч вийшов. Навіть додати нічого

Ігор Грачов — 5 вересня 2026, 09:00
Getty Images
Юлія Стародубцева: Офігенний матч вийшов. Навіть додати нічого

Українка Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі вийшла до третього раунду US Open і гарантувала собі місце в топ-50 світового рейтингу. Наступного дня після неймовірної перемоги над міцною гречанкою Марією Саккарі, в якій Юлія відіграла три матчболи, журналіст "Чемпіона" додзвонився до Нью-Йорка.

Офігенний матч вийшов, втомленим голосом каже Юлія. Навіть додати нічого.

Легко було заснути після такого?

З такою дозою адреналіну заснути було взагалі майже неможливо. Я навіть зараз почуваюся втомленою. Дуже погано спала.

Цей матч можна назвати найкрутішим у твоїй кар'єрі?

Безумовно, ставлю його на перше місце. Щоб от із такими складними сюжетними поворотами вперше завершила матч. За таких складних обставин мені раніше подібного не вдавалося.

Нагадаєш, чи рятувала ти коли-небудь стільки матчболів у професійній кар'єрі?

Здається, таке сталося вперше. Я взагалі рідко вибиралася з матчболів.

За якого рахунку в тебе вперше почалися судоми?

Мене почало "кремпити" за рахунку 2:0, 40:0 у третьому сеті. І як же невчасно! Я ще й програла той важливий гейм. А у вирішальному геймі матчу вже було очевидно для всіх, що судоми повністю мене скували. Допомогла подача "мавпочкою".

Після першого кола ти обережно сказала, що фізична форма у тебе в статусі "нормально". Хоча часто на великих турнірах вона в тебе зразкова.

Я не думаю, що в мене прямо проблеми з "фізухою". Пояснення просте: судоми почалися через недостатню кількість солі в організмі. У Нью-Йорку постійно йде дощ, тут висока вологість. Тобто сіль із мене вийшла дуже швидко.

На матчболах ти грала обережно, і це спрацювало. Саккарі помилялася і справа, і зліва. Як ти діяла: будь що буде чи намагалася тиснути в якусь слабину?

Якщо трохи привідкрити карти щодо тактики, то на важливих м'ячах я більше намагалася бити їй під форхенд. По ходу матчу відчувала невпевненість із того боку. І наприкінці другого сету та в третьому почала більше тиснути саме туди.

Як часто ти дозволяєш собі пустити сльозу?

Емм… Ну, коли хочу тоді й дозволяю. Не стримую себе в цьому плані. Але якщо говорити загалом, то не те щоб я робила це дуже часто.

На горизонті в тебе маячить найкращий рейтинг у кар'єрі. Ти рефлексувала на цю тему до чи після матчу із Саккарі?

До матчу я взагалі не рефлексувала щодо рейтингу. Скажу більше я навіть не знала, яка в мене була позиція після першого кола. Але тепер не можу не порадіти, адже наразі заходжу в топ-50. До того ж цей рубіж був однією з пріоритетних цілей.

На нещодавньому Ролан Гарросі вийшла кумедна ситуація: про майбутню суперницю ти дізналася з нашого інтерв'ю, але вже постфактум після того, як мама перед сном напередодні матчу скинула тобі посилання. До речі, те інтерв'ю прочитало чимало моїх зарубіжних колег. І вони одразу поділилися цікавим фактом, яким я хочу поділитися з читачами.

Зокрема, Бен Роттенберг розповідав, що найяскравіший приклад у цьому плані Адріан Маннаріно. Він, бувало, повністю відгороджувався від турнірної сітки й дізнавався про суперника за 20-30 хвилин до початку матчу.

Підсумовуємо: знаєш, із ким граєш далі?

Знаю-знаю, сміється Юлія.

У наступному раунді Стародубцева зіграє Єленою Рибакіною з Казахстану. Матч відбудеться у суботу, 5 вересня.

Спортсменки зустрічалися поточного сезону в другому колі Ролан Гаррос, тоді сенсаційну перемогу здобула українка.

Ігор Грачов

US Open Юлія Стародубцева ексклюзив