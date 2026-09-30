Стародубцева 1 жовтня проведе стартовий матч турніру WTA 1000 в Пекіні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (45) 1 жовтня проведе матч першого кола турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Стартовою суперницею українки стане ексросіянка, а нині представниця Вірменії Аліна Чараєва (118). Спортсменки раніше не зустрічалися.

Розклад матчу Стародубцевої в Пекіні на 1 жовтня

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло





06:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Аліна Чараєва (Вірменія), корт Court 5, 1-м запуском.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Нагадаємо, що на турнірі в Пекіні перше коло змагань подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Олександра Олійникова (47) та Ангеліна Калініна (50) поступилися на старті.