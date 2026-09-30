Стародубцева 1 жовтня проведе стартовий матч турніру WTA 1000 в Пекіні
Юлія Стародубцева
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Українська тенісистка Юлія Стародубцева (45) 1 жовтня проведе матч першого кола турніру серії WTA 1000 в Пекіні.
Стартовою суперницею українки стане ексросіянка, а нині представниця Вірменії Аліна Чараєва (118). Спортсменки раніше не зустрічалися.
Розклад матчу Стародубцевої в Пекіні на 1 жовтня
Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Перше коло
06:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Аліна Чараєва (Вірменія), корт Court 5, 1-м запуском.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні турнір транслюють канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.
Нагадаємо, що на турнірі в Пекіні перше коло змагань подолали українки Даяна Ястремська (111) і Дар'я Снігур (46). Натомість Олександра Олійникова (47) та Ангеліна Калініна (50) поступилися на старті.