Українська правда
Усі розділи

Вімблдон 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Вімблдон-2026

Чергова російська тенісистка змінила громадянство

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 22:38
Чергова російська тенісистка змінила громадянство
Аліна Чараєва
Instagram

24-річна "нейтральна" тенісистка Аліна Чараєва (118) змінила громадянство й відтепер виступатиме за Вірменію.

Про це повідомляє Sportaran.com.

Спортсменка увійшла до програми Talent Pool фонду Keron Development Foundation. Після тривалих переговорів Чараєва офіційно отримала громадянство Республіки Вірменія і надалі виступатиме під вірменським прапором.

На Вімблдоні-2026 тенісистка поступилася у фіналі кваліфікації іншій колишній росіянці, Поліні Кудерметовій, яка нині представляє Узбекистан

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 10 російських тенісисток змінили громадянство. Зокрема під прапори Вірменії два роки тому перейшла Еліна Аванесян

Проєкт Вімблдон-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.
зміна громадянства

зміна громадянства

Третя ракетка України, який грав у парі з росіянином, змінив громадянство
Росіянка, яка зіграє проти Костюк на Ролан Гаррос, отримала іспанське громадянство
Як Білозерцев став узбеком: принципово не хотів виступати за Україну
Перспективний український юніор змінив громадянство
Туреччина надала громадянство колишній світовій рекордсменці та призеру ОІ-2024 з Кенії

Останні новини