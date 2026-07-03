Чергова російська тенісистка змінила громадянство
Аліна Чараєва
24-річна "нейтральна" тенісистка Аліна Чараєва (118) змінила громадянство й відтепер виступатиме за Вірменію.
Про це повідомляє Sportaran.com.
Спортсменка увійшла до програми Talent Pool фонду Keron Development Foundation. Після тривалих переговорів Чараєва офіційно отримала громадянство Республіки Вірменія і надалі виступатиме під вірменським прапором.
На Вімблдоні-2026 тенісистка поступилася у фіналі кваліфікації іншій колишній росіянці, Поліні Кудерметовій, яка нині представляє Узбекистан.
Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 10 російських тенісисток змінили громадянство. Зокрема під прапори Вірменії два роки тому перейшла Еліна Аванесян.
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