Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Анісімова перервала безпрограшну серію росіянки Андрєєвої на турнірі в Маямі

Станіслав Матусевич — 24 березня 2025, 12:06
Анісімова перервала безпрограшну серію росіянки Андрєєвої на турнірі в Маямі
Аманда Анісімова
Jimmie48/WTA

Американська тенісистка Аманда Анісімова перервала 13-матчеву переможну серію росіянки Мірри Андрєєвої, обігравши її на турнірі серії WTA 1000 Miami Open.

Анісімова за 2 години 51 хвилину взяла гору з рахунком 7:6(5), 2:6, 6:3.

17-річна Андрєєва перед змаганням у Маямі здобула два поспіль титули на "тисячниках" у Дубаї та Індіан-Веллсі. На рахунку Анісімової цього сезону є перемога на турнірі аналогічного рівня в Досі.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло, 24 березня

Аманда Анісімова (17, США) – Мірра Андрєєва (6, -) 7:6(5), 2:6, 6:3

Тенісистки зустрічалися вперше. У наступному колі Анісімова зіграє проти британки Емми Радукану (60).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у матчі третього кола турніру у Маямі здолала чешку Кароліну Мухову. Марта Костюк на тій же стадії змагань розгромила росіянку Анну Блінкову.

Анісімова Miami Open Міра Андрєєва WTA 1000

Анісімова

Чвертьфінал Костюк, провали головних фавориток: підсумки тисячників у Досі та Дубаї
Переможниця та фіналістка тисячника у Досі програли в першому колі у Дубаї
Анісімова повторила неймовірне досягнення Серени Вільямс
Анісімова стала переможницею престижного турніру в Досі
Кривдниця Костюк перемогла росіянку і вийшла до фіналу в Досі

Останні новини