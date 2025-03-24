Анісімова перервала безпрограшну серію росіянки Андрєєвої на турнірі в Маямі

Американська тенісистка Аманда Анісімова перервала 13-матчеву переможну серію росіянки Мірри Андрєєвої, обігравши її на турнірі серії WTA 1000 Miami Open.

Анісімова за 2 години 51 хвилину взяла гору з рахунком 7:6(5), 2:6, 6:3.

17-річна Андрєєва перед змаганням у Маямі здобула два поспіль титули на "тисячниках" у Дубаї та Індіан-Веллсі. На рахунку Анісімової цього сезону є перемога на турнірі аналогічного рівня в Досі.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 24 березня

Аманда Анісімова (17, США) – Мірра Андрєєва (6, -) 7:6(5), 2:6, 6:3

Тенісистки зустрічалися вперше. У наступному колі Анісімова зіграє проти британки Емми Радукану (60).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у матчі третього кола турніру у Маямі здолала чешку Кароліну Мухову. Марта Костюк на тій же стадії змагань розгромила росіянку Анну Блінкову.