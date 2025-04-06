Американський фінал відбудеться на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні

Стала відома фінальна пара на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні. За титул посперечаються господарки кортів Джессіка Пегула (4) та Софія Кенін (44).

Пегула з рахунком 6:2, 2:6, 7:5 обіграла росіянку Єкатерину Александрову (26), взявши в неї реванш за лютневу поразку на "тисячнику" в Досі. Джессіка проведе свій 18 фінал у кар'єрі, в її активі 7 титулів.

Відеоогляд матчу Пегула – Александрова

Кенін пройшла до вирішального матчу на відмові Аманди Анісімової (16) за рахунку 5:2 у першому сеті. Софія виступить у своєму десятому фіналі, маючи на поточний момент 6 титулів. Останній з них датовано ще 2020 роком.

В очних зустрічах Кенін переважає Пегулу 2:1, проте останній матч на US Open 2024 виграла саме Джессіка.

Це буде перший чисто американський фінал у Чарльстоні, починаючи з 1990 року.

Нагадаємо, напередодні Людмила Кіченок не змогла пробитися у півфінал парних змагань у Чарльстоні.