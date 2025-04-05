Визначилися півфінальні пари на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні

Стали відомі усі півфіналістки на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні. Ними стали американки Джессіка Пегула (4), Аманда Анісімова (16), Софія Кенін (44), а також "нейтральна" тенісистка Єкатерина Александрова (26).

Пегула обіграла минулорічну переможницю змагань Даніель Коллінз (22) – 1:6, 6:3, 6:0. Після рахунку 3:3 у другому сеті Джессіка взяла поспіль 9 геймів і залишила матч за собою.

Анісімова впоралася зі співвітчизницею Еммою Наварро (11). Рахунок зустрічі 7:5, 7:6(1).

Кенін розібралася з росіянкою Анною Калінскою (33) – 6:4, 6:3. Софія вперше з жовтня минулого року дісталася до півфіналу турніру WTA.

Александрова здолала Чжен Ціньвень (8) з рахунком 6:1, 6:4. Під час зустрічі китаянка відчувала проблеми із зап'ястям і брала медичний таймаут.

Півфінальні пари турніру в Чарльстоні

Джессіка Пегула (США) – Єкатерина Александрова (-)

Аманда Анісімова (США) – Софія Кенін (США)

Матчі відбудуться у суботу, 6 квітня.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок та Софія Кенін не змогли вийти у півфінал парного розряду на турнірі у Чарльстоні.