Костюк продовжує боротьбу за титул: визначилися чвертьфіналістки турніру в Мадриді

Стали відомі чвертьфіналістки турніру серії WTA 1000 у Мадриді. Як і рік тому, до найкращої вісімки тенісисток пробилася українка Марта Костюк (23).

Киянка впевнено обіграла американку Кеті Макнеллі (76) із рахунком 6:2, 6:3. Наступною суперницею Костюк стане чешка Лінда Носкова (13), яка виявилася сильнішою за Коко Гофф (3, США) в трьох партіях – 6:4, 1:6, 7:6(5). Раніше Марта і Лінда між собою не зустрічалися.

В цій же, нижній частині сітки, другу молодість переживає 34-річна Кароліна Плішкова (197). Чешка обіграла аргентинку Солану Сьєрру з рахунком 6:4, 6:3 і стала найбільш низькорейтинговою чвертьфіналісткою турніру в Мадриді з моменту заснування турніру в 2009-му.

Плішкова надалі зіграє з австрійкою Анастасією Потаповою, яка сенсаційно вибила з боротьби другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану – 7:6(8), 6:4.

Канадійка Лейла Фернандес (25) впевнено розібралася з американкою Енн Лі (6:3, 6:2) й у чвертьфіналі протистоятиме росіянці Міррі Андрєєвій (8). "Нейтральна" спортсменка у драматичній боротьбі вирвала перемогу у кривдниці Еліни Світоліної (7) угорки Анни Бондар з рахунком 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

Перша ракетка світу, "нейтральна" Аріна Сабалєнка зробила камбек у зустрічі проти японки Наомі Осаки (15) – 6:7(1), 6:3, 6:2. Її суперницею у чвертьфіналі стане американка Гейлі Баптист (32), яка дотиснула швейцарку Белінду Бенчич (12) з рахунком 6:1, 6:7(14), 3:6, зігравши при цьому найдовший у поточному сезоні тай-брейк у другому сеті.

Чвертьфінальні пари жінок на турнірі в Мадриді

Гейлі Баптист (США) – Аріна Сабалєнка (-)

Лейла Фернандес (Канада) – Мірра Андрєєва (-)

Марта Костюк (Україна) – Лінда Носкова (Чехія)

Кароліна Плішкова (Чехія) – Анастасія Потапова (Австрія)

Поєдинки відбудуться 28-29 квітня. Костюк проведе свій матч 29 числа.