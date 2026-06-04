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Костюк – про поразку Андрєєвій в півфіналі Ролан Гаррос: Це просто такий день

Станіслав Матусевич — 4 червня 2026, 20:01
Костюк – про поразку Андрєєвій в півфіналі Ролан Гаррос: Це просто такий день
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк пояснила, чому поступилася в півфіналі Ролан Гаррос росіянці Міррі Андрєєвій. За словами нашої тенісистки, в неї стався невдалий день.

Інтерв'ю Костюк наводить Великий теніс України.

"Зазвичай, коли я виходжу на корт, я не особливо нервую і не відчуваю тиску. Перед матчем, звісно, всі хвилюються сильніше. Як я вже казала раніше, мені все одно, хто стоїть на іншому боці сітки, я просто виходжу і граю. Сьогодні все, що могло скластися на її користь, склалося на її користь. А все, що могло піти не так у мене, пішло не так.

Знаєте, це просто такий день. Я приймаю це. У моєму житті було достатньо важких і поганих днів, щоб розуміти, що вони закінчуються. Програти матч – це не найгірше у світі, на якій би стадії це не сталося. Я вперше грала в півфіналі, тепер у мене є цей досвід. Наступного разу в півфіналі я, можливо, почуватимуся краще або по-іншому, не знаю. Звісно, сьогодні був не найкращий мій матч, але я не надто багато про це думаю", – сказала Марта.

Нагадаємо, що за виступи на Ролан Гаррос Костюк отримає чималий гонорар.

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Марта Костюк Ролан Гаррос Міра Андрєєва

Марта Костюк

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