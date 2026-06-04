Бушар: Костюк виглядала дуже знервованою

Колишня п'ята ракетка світу, а нині експерт Eurosport Ежені Бушар вважає психологічний стан Марти Костюк причино її поразки у півфіналі Ролан Гаррос-2026.

"Костюк, яка грала так добре, на жаль, сьогодні виглядала дуже знервованою і зробила чимало невимушених помилок. Міррі навіть не потрібно було виходити на свій найвищий рівень, щоб здобути перемогу. У Костюк з'явився невеликий шанс, коли м'ячі трохи сповільнилися, але вона не змогла ним скористатися.

Костюк навіть не була в грі в першому сеті і докладала дуже багато зусиль. Андрєєва — одна з найкращих тенісисток світу, яка володіє всім необхідним, але сьогодні їй навіть не довелося використовувати всі свої навички, що свідчить про те, наскільки добре вона грала.

Звичайно, це розчарування. Вона не програла, граючи у свій найкращий теніс. Вона програла, граючи зовсім погано, і була розчарована на корті. Я думаю, що це більше той момент, який виявився для неї занадто важливим. Це був найважливіший матч у її кар'єрі, і це може вплинути на нерви та ноги, і саме тоді ти робиш багато невимушених помилок", – заявила Бушар.