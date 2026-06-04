Протягом матчу відчувала, що не так вже й далеко від того, щоб змінити його перебіг: Костюк – про поразку від Андрєєвої
Українська тенісистка Марта Костюк висловилася щодо поразки від росіянки Мірри Андрєєвої у півфіналі Ролан Гаррос, відзначивши, що протягом усієї гри вона відчувала, що зможе переломити хід поєдинку.
Її слова передає Великий Теніс України.
"Чесно кажучи, протягом усього матчу я відчувала, що не так уже й далеко від того, щоб змінити його перебіг. Було багато рівних геймів. Це не був матч, який стрімко розвивався лише в одному напрямку. Я намагалася боротися постійно, у кожному геймі, за кожне очко.
Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку.
А вона сьогодні дуже добре приймала подачу, контролювала корт. Вона якісно провела весь матч, тому було складно думати про те, чи це мій шанс, чи ні. Я просто намагалася повернутися в боротьбу й продовжувати грати. Публіка сьогодні була неймовірною, звісно, вболівала за мене. Але цього разу не склалося".
Нагадаємо, що Марта Костюк (15) не зуміла обіграти росіянку Мірру Андрєєву (8) у своєму дебютному півфіналі Ролан Гаррос. Українка програла з рахунком 1:6, 3:6.
Зауважимо, що за виступи на Ролан Гаррос Костюк отримає чималий гонорар.