Протягом матчу відчувала, що не так вже й далеко від того, щоб змінити його перебіг: Костюк – про поразку від Андрєєвої

Українська тенісистка Марта Костюк висловилася щодо поразки від росіянки Мірри Андрєєвої у півфіналі Ролан Гаррос, відзначивши, що протягом усієї гри вона відчувала, що зможе переломити хід поєдинку.

Її слова передає Великий Теніс України.

"Чесно кажучи, протягом усього матчу я відчувала, що не так уже й далеко від того, щоб змінити його перебіг. Було багато рівних геймів. Це не був матч, який стрімко розвивався лише в одному напрямку. Я намагалася боротися постійно, у кожному геймі, за кожне очко.

Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку.

А вона сьогодні дуже добре приймала подачу, контролювала корт. Вона якісно провела весь матч, тому було складно думати про те, чи це мій шанс, чи ні. Я просто намагалася повернутися в боротьбу й продовжувати грати. Публіка сьогодні була неймовірною, звісно, вболівала за мене. Але цього разу не склалося".