Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Осака не зуміла дотиснути Сабалєнку в матчі чотириразових чемпіонок Grand Slam у Мадриді

Станіслав Матусевич — 27 квітня 2026, 16:40
Японська тенісистка Наомі Осака (15) поступилася лідерці світового рейтингу, нейтральній Аріні Сабалєнці, в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(1), 3:6, 2:6.

Осака нічим не поступалася грізній опонентці аж до рахунку 3:4 у другому сеті, коли японка програла свою подачу з 40:0. Надалі особливої боротьби не було.

Зазначимо, що обидві тенісистки є чотириразовими переможницями турнірів Grand Slam. Правда, останній трофей Осаки датується початком 2021 року.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
1/8 фіналу, 27 квітня

Аріна Сабалєнка (-) – Наомі Осака (Японія) 6:7(1), 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, все матчі виграла Сабалєнка.

Нагадаємо, що у третьому колі турніру в Мадриді Осака перемогла українку Ангеліну Калініну (110).

Останні новини