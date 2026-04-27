Осака не зуміла дотиснути Сабалєнку в матчі чотириразових чемпіонок Grand Slam у Мадриді

Японська тенісистка Наомі Осака (15) поступилася лідерці світового рейтингу, нейтральній Аріні Сабалєнці, в матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Гра тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(1), 3:6, 2:6.

Осака нічим не поступалася грізній опонентці аж до рахунку 3:4 у другому сеті, коли японка програла свою подачу з 40:0. Надалі особливої боротьби не було.

Зазначимо, що обидві тенісистки є чотириразовими переможницями турнірів Grand Slam. Правда, останній трофей Осаки датується початком 2021 року.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

1/8 фіналу, 27 квітня

Аріна Сабалєнка (-) – Наомі Осака (Японія) 6:7(1), 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, все матчі виграла Сабалєнка.

Нагадаємо, що у третьому колі турніру в Мадриді Осака перемогла українку Ангеліну Калініну (110).