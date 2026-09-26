Світоліна: Минулорічна поразка від Паоліні була важкою

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) прокоментувала перемогу над італійкою Жасмін Паоліні (20) у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг-2026.

"Минулорічна поразка від Паоліні була для мене справді важкою. Тому, мені потрібно було бути зосередженою та показати свою гру. І підтримка фанатів допомогла мені в цьому", – сказала українка в післяматчевому інтерв'ю на корті.

Нагадаємо, 26 вересня Світоліна у своєму матчі півфінального протистояння Кубку Біллі Джин Кінг-2026 проти збірної Італії обіграла Паоліні 6:2, 6:2 та вивела Україну в фінал, де в неділю, 27 вересня, команда зіграє проти Чехії.

Минулого року Світоліна на цій же стадії програла Паоліні 6:3, 4:6, 4:6, що дозволило Італії вийти у фінал.