Еліна переписала історію збірної України: огляд гри півфіналу КБДК Світоліна – Паоліні

Еліна Світоліна розгромила Жасмін Паоліні у другому поєдинку півфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Італія і принесла нашій збірній дебютний вихід у фінал командного чемпіонату світу.

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з результатом 6:2, 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг Півфінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Італія 2:0 Другий матч, 26 вересня Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вчетверте, третю перемогу здобула українка. Перервалася серія Жасмін із шести поспіль успіхів в одиночках за свою збірну.

Україна здобула дві одиночні перемоги і достроково вийшла до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна трохи раніше обіграла Тайру Грант.

У вирішальному матчі КБДК 27 вересня наша команда зустрінеться з чешками.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна України пройшла команду Бельгії.