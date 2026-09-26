Еліна переписала історію збірної України: огляд гри півфіналу КБДК Світоліна – Паоліні
Еліна Світоліна розгромила Жасмін Паоліні у другому поєдинку півфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг Україна – Італія і принесла нашій збірній дебютний вихід у фінал командного чемпіонату світу.
Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з результатом 6:2, 6:2.
Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:2, 6:2
Тенісистки зустрічалися вчетверте, третю перемогу здобула українка. Перервалася серія Жасмін із шести поспіль успіхів в одиночках за свою збірну.
Україна здобула дві одиночні перемоги і достроково вийшла до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна трохи раніше обіграла Тайру Грант.
У вирішальному матчі КБДК 27 вересня наша команда зустрінеться з чешками.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна України пройшла команду Бельгії.