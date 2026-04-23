Калініна здобула єдину перемогу за день для українок в одиночному розряді у Мадриді

Ангеліна Калініна (110) вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Мадриді, обігравши в матчі другого раунді чешку Марі Бузкову (24).

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 2 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло, 23 квітня

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна виграла по разу. В наступному колі турніру в Мадриді Калініна зіграє проти переможниці матчу між Камілою Осоріо (83, Колумбія) та Наомі Осакою (15, Японія).

Ангеліна у Мадриді подолала кваліфікацію, а в першому колі основи обіграла представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (73).

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді завершили боротьбу Еліна Світоліна (7), Юлія Стародубцева (53) та Дар'я Снігур (98).