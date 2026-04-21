Калініна відіграла матч-пойнт і здолала екстретю ракетку світу в фіналі кваліфікації в Мадриді

Ангеліна Калініна (110) пробилася в основну сітку турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У фіналі кваліфікації українка перемогла екстретю ракетку світу американку Слоан Стівенс (396).

Матч тривав 2 години 36 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 7:6(5), 6:2.

У другій партії Ангеліна за рахунку 5:6 відіграла матч-пойнт на подачі суперниці, після чого взяла цей гейм і на тай-брейку дотиснула її. На третій сет Стівенс уже не вистачило.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 2 помилки на подачі та 5 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Фінал кваліфікації, 21 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) – Слоан Стівенс (США) 2:6, 7:6(5), 6:2

Суперниці зустрічалися вчетверте, наразі рівновага 2:2.

Окрім Калініної, Дар'я Снігур (98) зуміла подолати сито кваліфікаційного відбору в Мадриді. Юлія Стародубцева (53) поступилася росіянці Анастасії Павлюченковій (116).

Суперниці Ангеліни та Дар'ї в основній сітці змагань визначаться після завершення всіх матчів кваліфікації.

Автоматично до основи змагань потрапили Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (23), Даяна Ястремська (49) та Олександра Олійникова (70).