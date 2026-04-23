Стародубцева програла Крістіан у другому колі турніру в Мадриді, не реалізувавши три матч-пойнти

Юлія Стародубцева (53) поступилася румунці Жаклін Крістіан (33), посіяній під 29 номером у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Гра тривала 3 години 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:7(5), 4:6.

У другому сеті за 6:5 Стародубцева не реалізувала 3 матч-пойнти на власній подачі, в тому числі, один подвійний. Після цього Юлія програла тай-брейк і вирішальну партію

За поєдинок Стародубцева не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло, 23 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) – Жаклін Крістіан (Румунія) 6:3, 6:7(5), 4:6

Суперниці зустрічалися втретє, українка жодного разу не перемагала. У наступному раунді змагань Крістіан зіграє з переможницею матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Пейтон Стернс (43, США).

Минулого сезону Юлія дійшла до четвертого колу змагань у столиці Іспанії.

Нагадаємо, що Стародубцева потрапила до основної сітки турніру в Мадриді як "лакі-лузерка", поступившись росіянці у фіналі кваліфікації. У першому колі основи українка обіграла японку Моюку Учідзіму (94).

У другому раунді турніру в Мадриді поступилася й перша ракетка України Еліна Світоліна (7).