Снігур не встояла перед Швьонтек у другому колі в Мадриді

Станіслав Матусевич — 23 квітня 2026, 16:00
Дар'я Снігур
Дар'я Снігур (98) не змогла впоратися з четвертою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек у другому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 1:6, 2:6.

У другому сеті українка зі старту повела 2:0, однак фаворитка вчасно оговталася і забрала шість геймів поспіль.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 1 брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 1 помилку на подачі та 5 брейків.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 23 квітня

Іга Швьонтек (Польща) – Дар'я Снігур (Україна) 6:1, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Снігур вперше в кар'єрі зіграла в основній сітці "тисячника" і виграла один матч

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді завершили боротьбу Еліна Світоліна (7) та Юлія Стародубцева (53).

