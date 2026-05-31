Калініна і Ястремська програли другим сіяним в 1/8 фіналу парного розряду Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська не зуміли вийти у чвертьфінал Ролан Гаррос у парному розряді. В матчі 1/8 фіналу українки поступилися другому сіяному дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

За поєдинок українки 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

1/8 фіналу парного розряду, 31 травня

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) 4:6, 4:6

Нагадаємо, що у першому колі Ролан Гаррос Калініна та Ястремська обіграли 14 сіяних китаянок Цзянь Сіньюй/Сюй Іфань, а в другому раунді на відмові пройшли дует Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).