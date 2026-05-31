Українська правда
Усі розділи

Ролан Гаррос 2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Теніс Ролан Гаррос

Калініна і Ястремська програли другим сіяним в 1/8 фіналу парного розряду Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 31 травня 2026, 18:11
Калініна і Ястремська програли другим сіяним в 1/8 фіналу парного розряду Ролан Гаррос
Даяна Ястремська
Getty images

Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська не зуміли вийти у чвертьфінал Ролан Гаррос у парному розряді. В матчі 1/8 фіналу українки поступилися другому сіяному дуету Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

За поєдинок українки 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 4 брейки. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
1/8 фіналу парного розряду, 31 травня

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) 4:6, 4:6

Нагадаємо, що у першому колі Ролан Гаррос Калініна та Ястремська обіграли 14 сіяних китаянок Цзянь Сіньюй/Сюй Іфань, а в другому раунді на відмові пройшли дует Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Ангеліна Калініна Ролан Гаррос Даяна Ястремська

Ангеліна Калініна

Калініна та Ястремська через відмову суперниць вийшли в 1/8 фіналу парних змагань на Ролан Гаррос
Дует Калініної та Ястремської розгромно обіграв 14 сіяних у першому колі Ролан Гаррос
Ангеліна Калініна: Минулого року гарантій, що я повернуся у спорт, не було
Калініна стала 13-ю українкою, яка взяла сет "всуху" на турнірах Grand Slam
Калініна поступилася у першому колі Ролан Гаррос, попри виграний 6:0 перший сет

Останні новини