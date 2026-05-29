Калініна та Ястремська через відмову суперниць вийшли в 1/8 фіналу парних змагань на Ролан Гаррос
Українська пара у складі Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. У другому колі вони пройшли дует Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).
За рахунку 2:0 на користь українок під час розіграшу Сонмез, наздоганяючи м'яч, перечепилася через рекламний банер та невдало впала, після чого не зуміла продовжити поєдинок.
Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина) 2:0, відмова Марії та Сонмез
У наступному колі змагань наші тенісистки зіграють проти сильніших у матчі між другими сіяними Анна Даніліна (Казахстан)/Александра Крунич (Сербія) та Мая Джойнт (Австралія)/Ганне Вандевінкель (Бельгія).
Нагадаємо, що на старті парних змагань Калініна та Ястремська розгромили 14 сіяних китаянок Цзянь Сіньюй та Сюй Іфань.