Калініна обіграла ексросіянку на шляху до другого кола в Мадриді
Ангеліна Калініна (110) перемогла ексросіянку, а нині представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (73) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.
Матч тривав 2 години 46 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.
У другій партії Ангеліна була попереду 4:1, однак довести сет до перемоги не зуміла. Все ж українка довела свою перевагу у вирішальній партії.
За поєдинок Калініна 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 8 помилок на подачі та 4 брейки.
Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти Марі Бузкової (24, Чехія).
Ангеліна стала вже третьою представницею України, яка пройшла перше коло в Мадриді. Раніше це вдалося Дар'ї Снігур (98) та Юлії Стародубцевій (53).
З другого раунду змагання розпочнуть Еліна Світоліна (7) та Марта Костюк (23).