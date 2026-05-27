Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Дует Калініної та Ястремської розгромно обіграв 14 сіяних у першому колі Ролан Гаррос

Станіслав Матусевич — 27 травня 2026, 14:27
Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська легко вийшли у друге коло парного розряду Ролан Гаррос. На старті змагань єдиний чисто український дует на турнірі розгромив чотирнадцятих сіяних китаянок Цзянь Сіньюй/Сюй Іфань.

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:1.

За поєдинок українки не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 5 брейків. Їхні суперниці не виконували ейсів, зробили 2 помилки на подачі та не реалізували три свої брейк-пойнти.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Перше коло парного розряду, 27 травня

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) – Цзянь Сіньюй/Сюй Іфань (Китай) 6:1, 6:1

У наступному колі змагань наші тенісистки зіграють проти пари Татьяна Марія (Німеччина)/Зейнеп Сонмез (Туреччина).

Напередодні Калініна та Ястремська поступилися у своїх стартових зустрічах одиночного розряду Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що 27 травня матчі другого кола одиночного розряду на паризькому мейджорі грають одразу четверо українок. З анонсом поєдинків можна ознайомитися на сайті "Чемпіон".

