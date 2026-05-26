Ангеліна Калініна: Минулого року гарантій, що я повернуся у спорт, не було

Після прикрої поразки у стартовому матчі Ролан Гаррос від француженки Діан Паррі Ангеліна Калініна проаналізувала свою невдачу в ексклюзивному інтерв'ю журналісту "Чемпіона" Ігорю Грачову. Тенісистка також привідкрила таємницю своєї відсутності на корті протягом більшої частини минулого сезону.

– Почала матч правильно, – каже Ангеліна, яка одразу після закінчення матчу прийшла в медіацентр. – Але по ходу зустрічі не реалізувала багато можливостей. Загубила нитку гри. Віддам належне суперниці – в окремих моментах вона добре зіграла, але вже тоді, коли я відійшла від плану.

– Яким саме був план?

– Вести гру першим номером. Інтенсивно, активно. І в якийсь момент я це відпустила. Ніби вела не тільки за рахунком, а й по грі. А потім почала все робити на порядок гірше.

При цьому суперниця грала добре, але й вона не показувала якогось фантастичного рівня. Коли в неї щось не виходило, замість того щоб додати, я взагалі зупинилася. Моя думка така: водночас вона додала, а я – скинула. У третій партії вона зіграла сміливіше, активніше. Завдяки цьому й забрала перемогу.

– Поправте мене, але у вирішальній партії ви грали ніби в шахи. Обережно, занадто високо підіймали м'ячі.

– Так сказати можна. Матч вийшов рваним за ритмом через те, що вона зліва ріже, справа – крутить. І це постійно збиває ритм. Тобто йде відхід від стандартних ударів. Через це доводиться підлаштовуватися. Десь ноги не дійшли, десь поквапилася. Різані удари – це зовсім інший низький м'яч, який ще й повільний. То стелиться по довжині, то короткий. І все це – при активній грі справа. Звісно, я мала краще це відпрацювати. Я абсолютно незадоволена своїм матчем. Але вже як є.

– Ваш матч несподівано перенесли на головний корт Ролан Гаррос – Філіп Шатріє.

– Супервайзерка зателефонувала й сказала, що наш матч поставлять на центральний корт. Здається, початок зустрічі залишався той самий.

– Круто зіграти на такій арені?

– Звично. Я вже давно у тенісі, багато грала на великих кортах. Тож не "круто", а просто гучніше. Гучніше, ніж на маленьких кортах.

– Усі рази, коли я з вами спілкувався, були тут, у Парижі. У розмовах тет-а-тет Ви дуже добре говорите, чітко й цікаво відповідаєте на запитання. Як і сьогодні. У вас багато серйозних результатів, нещодавній фінал WTA, ви, зрештою, впевнено тримаєтеся в топ-100. У вас багатотисячна аудиторія вболівальників, але ви неохоче даєте інтерв'ю.

– Це правда. Я – така, як є. І змінювати щось у цьому контексті не збираюся.

– Погоджуєтесь зі статусом найзакритішої української тенісистки?

– Люди можуть говорити що завгодно. Мене взагалі думка людей про себе не дуже хвилює. От вам здається, що я закрита. Добре. Інший скаже, що я супервідкрита й дружелюбна. У кожного своя думка.

– Ви в якийсь момент повністю зникли з радарів на багато місяців. Готові розповісти, що трапилося?

– Єдине, що можу сказати: я була відсутня у спорті через проблеми зі здоров'ям. На відновлення пішло сім місяців. Ситуація була важкою, і, слава Богу, я з нею впоралася. Гарантій, що я повернуся у спорт, не було. Я довго не могла прийняти те, що більше не можу грати в теніс. І довела себе до стану, коли фізично не могла дійти до тренувального корту.

– Остання новина від вас була десь у серпні – фото з походу в гори в інстаграмі.

– Це було вже під час відновлення. То був мій перший похід пішки за три місяці. Я тільки почала дихати повітрям. Підйом у гори був невисоким, але навіть тоді це виглядало колосальним навантаженням.

– Я відчуваю, що ви не хочете вдаватися в деталі. І я не прошу вас цього робити. Передусім не хочу вас ранити, але хочу зрозуміти максимальні межі того, що ви можете сказати на цю тему.

– Проблема була серйозною. Це не якесь там пошкодження ліктя чи щось подібне. Але всі питання вже вирішені. І це головне.

– Усе зникло без ризику повернення?

– Сподіваюся. І сподіваюся, що не додасться нічого нового. Я рада, що все закінчилося. І хочу побажати всім людям берегти своє здоров'я. Уперше в житті я зрозуміла, що здоров'я завжди має бути на першому місці. І тільки потім – теніс і все інше.

Ігор Грачов, спеціально для "Чемпіона" з Парижа