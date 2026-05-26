Ангеліна Калініна: Минулого року гарантій, що я повернуся у спорт, не було

Ігор Грачов — 26 травня 2026, 23:35
Після прикрої поразки у стартовому матчі Ролан Гаррос від француженки Діан Паррі Ангеліна Калініна проаналізувала свою невдачу в ексклюзивному інтерв'ю журналісту "Чемпіона" Ігорю Грачову. Тенісистка також привідкрила таємницю своєї відсутності на корті протягом більшої частини минулого сезону.

Почала матч правильно, – каже Ангеліна, яка одразу після закінчення матчу прийшла в медіацентр. – Але по ходу зустрічі не реалізувала багато можливостей. Загубила нитку гри. Віддам належне суперниці – в окремих моментах вона добре зіграла, але вже тоді, коли я відійшла від плану.

Яким саме був план?

– Вести гру першим номером. Інтенсивно, активно. І в якийсь момент я це відпустила. Ніби вела не тільки за рахунком, а й по грі. А потім почала все робити на порядок гірше.

При цьому суперниця грала добре, але й вона не показувала якогось фантастичного рівня. Коли в неї щось не виходило, замість того щоб додати, я взагалі зупинилася. Моя думка така: водночас вона додала, а я – скинула. У третій партії вона зіграла сміливіше, активніше. Завдяки цьому й забрала перемогу.

Поправте мене, але у вирішальній партії ви грали ніби в шахи. Обережно, занадто високо підіймали м'ячі.

– Так сказати можна. Матч вийшов рваним за ритмом через те, що вона зліва ріже, справа – крутить. І це постійно збиває ритм. Тобто йде відхід від стандартних ударів. Через це доводиться підлаштовуватися. Десь ноги не дійшли, десь поквапилася. Різані удари – це зовсім інший низький м'яч, який ще й повільний. То стелиться по довжині, то короткий. І все це – при активній грі справа. Звісно, я мала краще це відпрацювати. Я абсолютно незадоволена своїм матчем. Але вже як є.

Ваш матч несподівано перенесли на головний корт Ролан Гаррос – Філіп Шатріє.

Супервайзерка зателефонувала й сказала, що наш матч поставлять на центральний корт. Здається, початок зустрічі залишався той самий.

Круто зіграти на такій арені?

Звично. Я вже давно у тенісі, багато грала на великих кортах. Тож не "круто", а просто гучніше. Гучніше, ніж на маленьких кортах.

Усі рази, коли я з вами спілкувався, були тут, у Парижі. У розмовах тет-а-тет Ви дуже добре говорите, чітко й цікаво відповідаєте на запитання. Як і сьогодні. У вас багато серйозних результатів, нещодавній фінал WTA, ви, зрештою, впевнено тримаєтеся в топ-100. У вас багатотисячна аудиторія вболівальників, але ви неохоче даєте інтерв'ю.

Це правда. Я – така, як є. І змінювати щось у цьому контексті не збираюся.

Погоджуєтесь зі статусом найзакритішої української тенісистки?

Люди можуть говорити що завгодно. Мене взагалі думка людей про себе не дуже хвилює. От вам здається, що я закрита. Добре. Інший скаже, що я супервідкрита й дружелюбна. У кожного своя думка.

Ви в якийсь момент повністю зникли з радарів на багато місяців. Готові розповісти, що трапилося?

Єдине, що можу сказати: я була відсутня у спорті через проблеми зі здоров'ям. На відновлення пішло сім місяців. Ситуація була важкою, і, слава Богу, я з нею впоралася. Гарантій, що я повернуся у спорт, не було. Я довго не могла прийняти те, що більше не можу грати в теніс. І довела себе до стану, коли фізично не могла дійти до тренувального корту.

Остання новина від вас була десь у серпні – фото з походу в гори в інстаграмі.

Це було вже під час відновлення. То був мій перший похід пішки за три місяці. Я тільки почала дихати повітрям. Підйом у гори був невисоким, але навіть тоді це виглядало колосальним навантаженням.

Я відчуваю, що ви не хочете вдаватися в деталі. І я не прошу вас цього робити. Передусім не хочу вас ранити, але хочу зрозуміти максимальні межі того, що ви можете сказати на цю тему.

Проблема була серйозною. Це не якесь там пошкодження ліктя чи щось подібне. Але всі питання вже вирішені. І це головне.

Усе зникло без ризику повернення?

Сподіваюся. І сподіваюся, що не додасться нічого нового. Я рада, що все закінчилося. І хочу побажати всім людям берегти своє здоров'я. Уперше в житті я зрозуміла, що здоров'я завжди має бути на першому місці. І тільки потім – теніс і все інше.

Ігор Грачов, спеціально для "Чемпіона" з Парижа

