Світоліна і три американки: на турнірі в Дубаї визначилися півфіналістки

19 лютого визначилися всі півфіналістки турніру серії WTA 1000 в Дубаї, ОАЕ. Ними стали: Еліна Світоліна (9, Україна), Джессіка Пегула (5, США), Аманда Анісімова (6, США) та Коко Гофф (4, США).

Світоліна перемогла в непростому поєдинку "лакі-лузерку" з Хорватії Антонію Ружич (67) з рахунком 3:6, 6:2, 6:3 і вп'яте в кар'єрі й уперше за останні 7 років пробилася у півфінал в Дубаї.

Суперницею Еліни стане Гофф, яка каменя на камені не залишила від представниці Філіппін Александри Еали (47) – 6:0, 6:2. Світоліна і Гофф раніше зустрічалися чотири рази, двічі сильнішою виявлялася українка, в тому числі, у чвертьфіналі Australian Open 2026.

Анісімова обіграла чинну чемпіонку турніру в Дубаї, росіянку Мірру Андрєєву (7) на тай-брейку вирішального сету (2:6, 7:5, 7:6(4)).

Пегула впоралася з минулорічною фіналісткою змагань, данкою Кларою Таусон (15) – 6:3, 2:6, 6:4. З Анісімовою Джессіка зіграє вп'яте, а попередні чотири матчі закінчилися перемогами Пегули.

Півфінальні пари турніру в Дубаї

Еліна Світоліна (Україна) – Коко Гофф (США)

– Коко Гофф (США) Аманда Анісімова (США) – Джессіка Пегула (США)

Матчі цієї стадії змагань відбудуться 20 лютого. Поєдинок першої ракетки України розпочнеться орієнтовно о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до матчу з Ружич у другому колі турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах Світоліна пройшла іспанку Паулу Бадосу (70), яка відмовилася від продовження поєдинку після програного першого сету. У третьому раунді Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (13).