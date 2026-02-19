Російська чинна чемпіонка турніру в Дубаї вилетіла на стадії чвертьфіналу
18-річна росіянка Мірра Андрєєва (7), чинна чемпіонка турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступилася у чвертьфіналі цьогорічного змагання американці Аманді Анісімовій (6).
Гра тривала 2 години 39 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:5, 7:6(4).
У вирішальній партії обидві тенісистки в різний час були попереду з брейком, однак справа дійшла до тай-брейку, в якому сильнішою виявилася Анісімова.
Аманда Анісімова (США) – Мірра Андрєєва (-) 2:6, 7:5, 7:6(4)
Тенісистки зустрічалися вдруге, американка перемогла обидва рази. У півфіналі змагань Анісімова зіграє проти співвітчизниці, Джессіки Пегули (5).
Нагадаємо, що 19 лютого орієнтовно о 19:00 чвертьфінал турніру в Дубаї проти хорватки Антонії Ружич проведе перша ракетка України Еліна Світоліна.