Станіслав Матусевич — 19 лютого 2026, 17:13
Російська чинна чемпіонка турніру в Дубаї вилетіла на стадії чвертьфіналу
18-річна росіянка Мірра Андрєєва (7), чинна чемпіонка турніру серії WTA 1000 в Дубаї, поступилася у чвертьфіналі цьогорічного змагання американці Аманді Анісімовій (6).

Гра тривала 2 години 39 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:5, 7:6(4).

У вирішальній партії обидві тенісистки в різний час були попереду з брейком, однак справа дійшла до тай-брейку, в якому сильнішою виявилася Анісімова.

Dubai Duty Free Tennis Championships WTA 1000
Дубай, ОАЕ, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Чвертьфінал, 19 лютого

Аманда Анісімова (США) – Мірра Андрєєва (-) 2:6, 7:5, 7:6(4)

Тенісистки зустрічалися вдруге, американка перемогла обидва рази. У півфіналі змагань Анісімова зіграє проти співвітчизниці, Джессіки Пегули (5). 

Нагадаємо, що 19 лютого орієнтовно о 19:00 чвертьфінал турніру в Дубаї проти хорватки Антонії Ружич проведе перша ракетка України Еліна Світоліна.

