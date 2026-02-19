Визначилася потенційна суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Дубаї

Четверта ракетка світу американка Коко Гофф у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Дубаї віддала своїй суперниці, представниці Філіппін Александрі Еалі (47) лише два гейми, перемігши її з рахунком 6:0, 6:2.

Гра тривала 1 годину 8 хвилин.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Чвертьфінал, 19 лютого

Коко Гофф (США) – Александра Еала (Філіппіни) 6:0, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Гофф зіграє проти переможниці матчу між Еліною Світоліною (9. Україна) та Антонією Ружич (67, Хорватія). Цей поєдинок відбудеться одразу після завершення звітної гри.

Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру в Дубаї, росіянка Мірра Андрєєва (7) поступилася у чвертьфіналі цьогорічного змагання американці Аманді Анісімовій (6).