Три українки проведуть матчі турніру в Римі 7 травня: визначився час

Станіслав Матусевич — 7 травня 2026, 07:45
Юлія Стародубцева (57), Олександра Олійникова (68) та Ангеліна Калініна (93) 7 квітня проведуть матчі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Стародубцева має дограти матч першого кола проти швейцарки Симони Вальтерт, який було перервано напередодні в третьому сеті через дощ за рахунку 5:7, 6:4, 1:4, 30:40 на подачі українки.

Олійникова у поєдинку другого раунду зустрінеться з данкою Кларою Таусон (18). Це буде перша очна гра між опонентками.

Калініна у другому колі протистоятиме аргентинці Солані Сьєррі (72). Суперниці раніше не перетиналися в офіційних матчах.

Розклад матчів українок в Римі на 7 травня

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло
13:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Симона Вальтерт (Швейцарія), догравання, корт Court 2, 2-м запуском, після матчу Басилашвілі – Мерида.
Друге коло
15:00*. Олександра Олійникова (Україна) – Клара Таусон (Данія), корт Court 1, 3-м запуском, після матчу Хірон – Чилич.
17:15*. Ангеліна Калініна (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина), корт Court 13, 5-м запуском, після матчу Синякова – Калінская.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна на турнірі в Римі подолала кваліфікацію й при жеребкуванні основної сітки замінила там сіяну британку Емму Радукану, через що потрапила одразу в друге коло змагань.

