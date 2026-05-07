Три українки проведуть матчі турніру в Римі 7 травня: визначився час
Юлія Стародубцева (57), Олександра Олійникова (68) та Ангеліна Калініна (93) 7 квітня проведуть матчі турніру серії WTA 1000 в Римі.
Стародубцева має дограти матч першого кола проти швейцарки Симони Вальтерт, який було перервано напередодні в третьому сеті через дощ за рахунку 5:7, 6:4, 1:4, 30:40 на подачі українки.
Олійникова у поєдинку другого раунду зустрінеться з данкою Кларою Таусон (18). Це буде перша очна гра між опонентками.
Калініна у другому колі протистоятиме аргентинці Солані Сьєррі (72). Суперниці раніше не перетиналися в офіційних матчах.
Розклад матчів українок в Римі на 7 травня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна на турнірі в Римі подолала кваліфікацію й при жеребкуванні основної сітки замінила там сіяну британку Емму Радукану, через що потрапила одразу в друге коло змагань.