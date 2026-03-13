Калініна обіграла росіянку і втретє поспіль вийшла у півфінал в Анталії

Ангеліна Калініна (189) виграла восьмий матч поспіль на турнірах серії WTA 125 у турецькій Анталії. У чвертьфіналі поточного змагання українка обіграла росіянку Аліну Чараєву (137).

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:3.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 13 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Аліна Чараєва (-) 7:5, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Калініна зіграє проти польки Катажини Кави (146), яку перемагала на аналогічній стадії турніру тиждень тому.

Нагадаємо, що на старті змагань в Анталії Ангеліна обіграла іншу представницю Росії, Єлену Пріданкіну (206), а в другому колі була сильнішою за грузинку Єкатерине Горгодзе (168).

Калініна за два попередні тижні спочатку дійшла до фіналу аналогічного турніру в Анталії, а потім стала переможницею змагань.