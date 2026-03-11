Українська правда
Калініна розгромила росіянку на старті турніру в Анталії

Станіслав Матусевич — 11 березня 2026, 12:22
Калініна розгромила росіянку на старті турніру в Анталії
Ангеліна Калініна
WTA

Ангеліна Калініна (189) вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у турецькій Анталії, перемігши росіянку Єлену Пріданкіну (206).

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Megasaray Hotels Open WTA 125
Анталія, Туреччина, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 11 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Єлена Пріданкіна (-) 6:2, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти грузинки Єкатерине Горгодзе (168), яку двічі перемагала за останні два тижні в Анталії.

Зазначимо, що Пріданкіна у фіналі кваліфікації обіграла іншу українку, Катаріну Завацьку (294).

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна за два попередні тижні спочатку дійшла до фіналу аналогічного турніру в Анталії, а потім стала переможницею змагань.

