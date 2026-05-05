Визначилися суперниці Калініної та Стародубцевої в основній сітці турніру в Римі

Українські тенісистки Ангеліна Калініна (93) та Юлія Стародубцева (57) після завершення кваліфікації турніру серії WTA 1000 в Римі отримали суперниць в основній сітці змагань.

Калініна пройшла кваліфікацію, а під час жеребкування нашій тенісистці пощастило. Ангеліна замінила в основі британку Емму Радукану (30), яка мала 27 номер посіву. Всі сіяні спортсменки розпочинають боротьбу з другого кола, тож Калініна перший раунд пропустить.

Суперницею Ангеліни в другому колі стане сильніша в матчі між Соланою Сьєррою (72, Аргентина) та Тамарою Корпач (87, Німеччина).

Стародубцевій в опонентки дісталася швейцарка Симона Вальтерт (91), яка успішно пройшла кваліфікацію. У випадку перемоги далі Юлія зіграє з сенсацією турніру в Мадриді американкою Гейлі Баптист (25).

Окрім Калініної та Стародубцевої, в Римі продовжує виступи Олександра Олійникова (68), яка вийшла у друге коло змагань після перемоги над хорваткою Петрою Марчінко (69). З другого раунду стартуватиме перша ракетка України Еліна Світоліна (10).