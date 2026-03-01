Калініна поступилася в фіналі турніру WTA 125 в Анталії

Ангеліна Калініна (202) не змогла обіграти японку Моюку Учідзіму (104) у фіналі турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії.

Гра тривала рівно 2 години і завершилася з рахунком 5:7, 5:7.

Більшість поєдинку Ангеліні довелося відіграватися, і обидві кінцівки сетів залишилися за Учідзімою. Шанс переломити хід поєдинку в Калініної був за рахунку 5:4 у другій партії, однак українка не зуміла реалізувати сет-пойнт на прийомі.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Фінал, 1 березня

Моюка Учідзіма (Японія) – Ангеліна Калініна (Україна) 7:5, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися.

Ангеліна втретє зіграла у фіналі турніру цієї категорії, в обидвох попередніх українка тріумфувала (Лімож-2022, 2025). З наступного тижня вона повернеться у топ-200 світового рейтингу.

Нагадаємо, що у першому колі змагань у Туреччині Ангеліна Калініна обіграла росіянку Алевтіну Ібрагімову (326), у другому раунді розгромила іншу українку, Катаріну Завацьку (317). У чвертьфіналі Калініна розібралася з грузинкою Єкатерине Горгодзе (170), а в півфіналі перемогла словенку Вероніку Ер'явець (108)..