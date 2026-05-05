Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна пройшла кваліфікацію і зіграє в основній сітці турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 5 травня 2026, 19:18
Калініна пройшла кваліфікацію і зіграє в основній сітці турніру в Римі
Ангеліна Калініна
btu.org.ua

Ангеліна Калініна (93) легко обіграла представницю США Кеті Волинець (104) і вийшла в основну сітку турніру серії WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин та завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Фінал кваліфікації, 5 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Кеті Волинець (США) 6:2, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Калініної в основній сітці визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Дар'я Снігур (95) не зуміла подолати кваліфікаційний бар'єр, програвши італійці Ноемі Базілетті (427).

В основній сітці в Римі, окрім Калініної, зіграють українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Ангеліна Калініна Рим Кеті Волинець

Ангеліна Калініна

Калініна обіграла сіяну колумбійку й вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі
Дві українки дізналися перших суперниць у кваліфікації турніру WTA 1000 в Римі
Калініна не змогла нічого протиставити експершій ракетці світу у третьому колі в Мадриді
Калініна зіграє з експершою ракеткою світу 25 квітня в Мадриді: визначився час
Чотириразова чемпіонка турнірів Grand Slam стала суперницею Калініної у третьому колі в Мадриді

Останні новини