Калініна пройшла кваліфікацію і зіграє в основній сітці турніру в Римі

Ангеліна Калініна (93) легко обіграла представницю США Кеті Волинець (104) і вийшла в основну сітку турніру серії WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин та завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі та 4 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Фінал кваліфікації, 5 травня

Суперниці раніше не зустрічалися. Перша опонентка Калініної в основній сітці визначиться пізніше, після завершення всіх матчів кваліфікації.

Дар'я Снігур (95) не зуміла подолати кваліфікаційний бар'єр, програвши італійці Ноемі Базілетті (427).

В основній сітці в Римі, окрім Калініної, зіграють українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.