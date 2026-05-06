Визначилася суперниця Калініної у другому колі турніру в Римі
Ангеліна Калініна
WTA
Аргентинська тенісистка Солана Сьєрра (72) стала суперницею українки Ангеліни Калініної в другому колі турніру турніру серії WTA 1000 в Римі. У першому раунді змагань Сьєрра обіграла німкеню Тамару Корпач (87).
Гра тривала 1 годину 12 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 6:1.
Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Перше коло, 6 травня
Солана Сьєрра (Україна) – Тамара Корпач (Німеччина) 6:3, 6:1
Калініна та Сьєрра раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна на турнірі в Римі подолала кваліфікацію й при жеребкуванні основної сітки замінила там сіяну британку Емму Радукану, через що потрапила одразу в друге коло змагань.