Чемпіон Теніс

Калініна без шансів поступилася у другому колі турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 7 травня 2026, 21:25
Ангеліна Калініна (93) несподівано легко програла представниці Аргентини Солані Сьєррі (72) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину 26 хвилин та завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 6 брейків.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Друге коло, 7 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Солана Сьєрра (Аргентина) 2:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна пройшла кваліфікацію в Римі, а в основній сітці змагань після зняття британки Емми Радукану стартувала одразу з другого кола.

