Калініна третій тиждень поспіль зіграє у фіналі турніру WTA в Анталії

Ангеліна Калініна провожила перможну серію на турнірах серії WTA 125 у турецькій Анталії. У півфіналі поточного змагання українка обіграла представницю Польщі Катажину Каву (146).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

Megasaray Hotels Open – WTA 125

Анталія, Туреччина, грунт

Призовий фонд: $115,000

Півфінал, 14 березня

Ангеліна Калініна (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:3, 6:4

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка перемогла вдруге за останній тиждень. У вирішальному матчі змагань Калініна зіграє проти Тамари Зіданшек (148, Словенія).

Нагадаємо, що на старті змагань в Анталії Ангеліна обіграла іншу представницю Росії, Єлену Пріданкіну (206), у другому колі була сильнішою за грузинку Єкатерине Горгодзе (168), а у чвертьфіналі перемогла ще одну росіянку, Аліну Чараєву (137).

Калініна за два попередні тижні спочатку дійшла до фіналу аналогічного турніру в Анталії, а потім стала переможницею змагань.