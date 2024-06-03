Світоліна поступилася Рибакіній та вилетіла з Ролан Гаррос
Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав і завершився з рахунком 4:6, 3:6.
У другому сеті Еліна вселила надію на камбек, забравши подачу суперниці під нуль, але в наступному геймі програла свою подачу і вже не змогла повернутися у гру.
Roland Garros — Grand Slam
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Четверте коло, 3 червня
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Четверте коло, 3 червня
Олена Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3
Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос. У парному розряді боротьбу продовжують сестри Кіченок і Марта Костюк.
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