Світоліна поступилася Рибакіній та вилетіла з Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

У другому сеті Еліна вселила надію на камбек, забравши подачу суперниці під нуль, але в наступному геймі програла свою подачу і вже не змогла повернутися у гру.

Roland Garros — Grand Slam

Париж, Франція, Ґрунт

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Четверте коло, 3 червня

Олена Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3

Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос. У парному розряді боротьбу продовжують сестри Кіченок і Марта Костюк.

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