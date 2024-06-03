Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна поступилася Рибакіній та вилетіла з Ролан Гаррос

Игорь Чернявский — 3 червня, 13:19
Світоліна поступилася Рибакіній та вилетіла з Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася Єлєні Рибакіній (4) у четвертому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

У другому сеті Еліна вселила надію на камбек, забравши подачу суперниці під нуль, але в наступному геймі програла свою подачу і вже не змогла повернутися у гру.

Roland Garros — Grand Slam
Париж, Франція, Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Четверте коло, 3 червня

Олена Рибакіна (Казахстан) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:3

Нагадаємо, всі інші українки також вилетіли з одиночного жіночого розряду Ролан Гаррос. У парному розряді боротьбу продовжують сестри Кіченок і Марта Костюк.

Новина доповнюється...

Ролан Гаррос Еліна Світоліна Єлєна Рибакіна

Еліна Світоліна

Світоліна, Костюк та сестри Кіченок зіграють на Roland Garros
Єдина надія України: Світоліна здолала Богдан у третьому колі Ролан Гаррос
Поєдинок Світоліної та Богдан на Ролан Гаррос призупинено через дощ
Світоліна, Костюк, Ястремська та інші: 7 українців зіграють на Roland Garros
Впевнена Ястремська, безпомічна Костюк, занадто академічна Світоліна: в третє коло Ролан Гаррос 2024 крокують дві українки

Останні новини