Це був не той теніс, у який я можу грати: Костюк прокоментувала сенсаційний виліт з Ролан Гаррос

Українська тенісистка Марта Костюк звернулася до прихильників після фіаско на Ролан Гаррос.

Спортсменка опублікувала в соцмережах допис, назвавши причини невдалого виступу у першому раунді змагань.

"Це був не той матч, якого я хотіла, і не той теніс, у який я можу грати. Коли таке трапляється, я завжди знаходжу час, щоб зрозуміти – чому.

Інколи все йде не за планом, навіть якщо ти зробила для підготовки абсолютно все. Ми з Сандрою уважно аналізуємо кожен момент – це частина нашого розвитку.

Сара зіграла добре і скористалася своїми шансами. Дякую всім, хто мене підтримує", – йдеться у дописі Марти.