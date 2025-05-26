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Це був не той теніс, у який я можу грати: Костюк прокоментувала сенсаційний виліт з Ролан Гаррос

Богдан Войченко — 26 травня 2025, 18:31
Це був не той теніс, у який я можу грати: Костюк прокоментувала сенсаційний виліт з Ролан Гаррос
Марта Костюк
Instagram

Українська тенісистка Марта Костюк звернулася до прихильників після фіаско на Ролан Гаррос.

Спортсменка опублікувала в соцмережах допис, назвавши причини невдалого виступу у першому раунді змагань.

"Це був не той матч, якого я хотіла, і не той теніс, у який я можу грати. Коли таке трапляється, я завжди знаходжу час, щоб зрозуміти – чому.

Інколи все йде не за планом, навіть якщо ти зробила для підготовки абсолютно все. Ми з Сандрою уважно аналізуємо кожен момент – це частина нашого розвитку.

Сара зіграла добре і скористалася своїми шансами. Дякую всім, хто мене підтримує", – йдеться у дописі Марти.

Нагадаємо, Костюк не змогла подолати перше коло Ролан Гаррос, несподівано поступившись чешці Сарі Бейлек з рахунком 6:3, 6:1.

Після матчу українка дала ексклюзивний коментар "Чемпіону", в якому натякнула, що є вагома причина її поразки, проте тенісистка не стала "розкривати карти".

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