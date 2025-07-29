Розвінчуємо чутки про $132 млн: скільки Усик насправді заробив за бій із Дюбуа

В українських медіа доходи Олександра з мегафайту на "Вемблі" збільшили в 10 разів.

Десятки популярних українських медіа охоче опублікували інформацію, що за бій з Дюбуа Олександр Усик заробить 132 мільйони доларів. Її першоджерелом був маловідомий бетінговий сайт, який на цій новині, що не має нічого спільного з реальністю, робив собі рейтинг.

"Чемпіон" спробував порахувати реальні доходи Усика за цей мегафайт. На умовах анонімності ми поспілкувалися більш ніж з десятком міжнародних менеджерів та експертів телеринку, і на основі відповідей сформували цифру, наближену до реальної.

Головною статтею доходів івенту на "Вемблі" 19 липня став продаж телеправ. У Великій Британії пряму трансляцію бою Усик – Дюбуа можна було подивитися тільки в форматі pay-per-view (PPV – плати та дивись). На Туманному Альбіоні DAZN PPV пропонував трансляцію за £24.99 ($34 або 1419 грн), тоді як у США на тому ж DAZN PPV вже за $59.99 (2509 грн). За інформацією "Чемпіона", всього було продано близько 500 тисяч PPV, більшість з яких – в Об'єднаному королівстві. Враховуючи, що платформа лишає собі 15-20 відсотків зі зборів, помножимо 500 000 (кількість проданих PPV) на 20 і отримуємо 10 мільйонів фунтів чистого доходу.

Також близько 2 мільйонів фунтів було виручено з продажу прямої трансляції телекомпаніям та медіасервісам по всьому світу. Серед них, наприклад, і медіасервіс MEGOGO, який транслював поєдинок Олександра Усика в Україні.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа Queensberry/Leigh Dawney

Другою статтею доходів став продаж більш ніж 90 тисяч квитків на "Вемблі". За нашою інформацією, чистий дохід з продажу склав близько 10 мільйонів фунтів. Третьою статтею став продаж реклами під час івенту. Sponsorship приніс близько 1,5 мільйона фунтів.

Сумарні доходи склали близько 23,5 мільйона фунтів.

Зауважимо, що крім доходів, в організаторів шоу були й витрати. Це оренда "Вемблі", гонорари боксерам андеркарту, маркетингові витрати, логістика, операційна діяльність. Сумарно витратна частина, за нашою інформацією, склала близько 2 мільйонів фунтів.

Час підбити підсумки. Операційний прибуток івенту склав близько 21,5 мільйона фунтів. За інформацією "Чемпіона", прибуток ділився між командою Олександра Усика та Queensberry, яке представляло інтереси Даніеля Дюбуа, в розмірі 60 на 40 на користь українця. Тобто, команда Усика отримала 12,9 мільйона фунтів (17,5 мільйонів доларів). При цьому Олександр ще повинен сплатити гонорари Usyk team – менеджеру Егісу Клімасу, спортдиректору Сергію Лапіну, тренеру Юрію Ткаченку й решті команди. У підсумку в Олександра на рахунку залишиться приблизно в 10 разів менше, ніж було заявлено в українських медіа.

Але навіть за такої реальності варто наголосити, що лише завдяки цьому поєдинку Усик автоматично стає найоплачуванішим українським спортсменом за підсумками 2025 року.

Queensberry/Leigh Dawney

І якби Олександру 5 років тому сказали, що він буде головною зіркою на переповненному 90-тисячному "Вемблі" й заробить гонорар з двозначною цифрою в мільйонах фунтів або доларів, цілком можливо, що Усик у це б просто не повірив. Олександр дійсно демонструє космічний рівень боксу, який в останні роки досить непогано монетизує.

Нагадаємо, що чемпіонські бої братів Кличків, які вони проводили переважно в Німеччині, приносили їм від 5 до 8 мільйонів євро. Тож Усик вже обігнав Віталія та Володимира за цими показниками. Але збори з івенту 19 липня все одно значно поступаються останньому в кар’єрі бою Володимира Кличка, який він провів у квітні 2017 року з Ентоні Джошуа теж на "Вемблі". Тоді PPV придбали понад 1,5 мільйона британців.

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У будь-якому разі, нам хочеться, щоб Усик залишався на боксерському Олімпі якомога довше, адже для мільйонів українців прямо зараз Олександр – привід для гордості.

Максим Розенко, Чемпіон