Нарешті можна відпочити: Світоліна еталонно відсвяткувала перемогу над Паоліні

Українська тенісистка Еліна Світоліна сьогодні не просто проявила характер у надскладному матчі, але й стала зіркою соцмереж.

Спортсменка завдяки шикарному камбеку здолала четверту ракетку світу Жасмін Паоліні та пробилася до чвертьфіналу Ролан Гаррос.

Після завершення матчу, який тривав майже 2,5 години, Еліна еталонно відсвяткувала свою звитягу, підкоривши фанатів своєю простотою.

Українка просто зручно всілася на лаві, розставивши ноги та руки, приймаючи сонячну ванну. Вболівальники підхопили цей знімок у соцмережах, надихаючись її волею до перемоги.

У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Ігою Швьонтек та Єленою Рибакіною.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез, а у другому колі подужала угорку Анну Бондар. Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу у важкому матчі з двома тай-брейками.