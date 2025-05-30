Що виробляє Монфіс: чоловік Світоліної виграв шалений розіграш м'яча, зірвавши овації трибун

Французький тенісист Гаель Монфіс, відомий своїми видовищними розіграшами, знову нагадав про себе під час поєдинку другого кола Ролан Гаррос.

У матчі проти британця Джека Дрейпера чоловік Еліни Світоліної влаштував справжнє шоу на корті!

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Під час другого сету Монфіс виграв п’ятий гейм, зробивши рахунок 5:2 на свою користь. Проте головне те, як він це зробив! Француз тричі неймовірно врятував м'яч, змушуючи суперника грати на межі, і врешті-решт змусив Дрейпера припуститися помилки.

Глядачі не стримували емоцій: після завершення розіграшу трибуни вибухнули оваціями, а частина фанатів піднялася з місць.

Gael Monfils, you are insane.



Will serve for the 2nd set at 5-2 pic.twitter.com/AzJ1zXXlmg — José Morgado (@josemorgado) May 29, 2025

Нагадаємо, напередодні старту Ролан Гаррос Монфіс завершив співпрацю зі своїм тренером Мікаелем Тілльстремом. Тепер із Гаелем працюватиме Ендрю Беттлз, тренер Еліни Світоліної.