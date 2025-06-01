Камбек з матч-пойнтів: огляд матчу Світоліна – Паоліні у четвертому колі Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна у видовищному матчі з яскравим камбеком перемогла четверту ракетку світу італійку Жасмін Паоліні і вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос 2025.

Відеоогляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Четверте коло, 1 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) 4:6, 7:6(6), 6:1

Це була друга зустріч суперниць, в обох виграла українка у трьох сетах. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з переможницею матчу між Ігою Швьонтек (5, Польща) та Єленою Рибакіною (11, Казахстан).

Світоліна вп'яте у кар'єрі вийшла у чвертьфінал мейджору в столиці Франції й боротиметься за перший півфінал. Загалом на рахунку 30-річної українки 13 виходів у чвертьфінали на турнірах Grand Slam.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками.