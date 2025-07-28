Скандал у дитячому боксі: тренер накинувся на рефері просто на рингу під час чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи з боксу серед школярів у сербському місті Златибор сталася справжня драма.

Під час поєдинку між 13-річним сербом Віктором Майсторовичем та азербайджанцем Юсіфом Агхакісієвим у категорії до 75 кг тренер останнього не стримав емоцій та атакував суддю просто в рингу.

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Після попередження його бійцю за повторне порушення, тренер розлючено вбіг на ринг, штовхнув арбітра Стефана Чубалевскі у спину, а потім схопив за шию та почав душити, тягнучи до краю рингу.

На щастя, ситуацію вдалось частково врегулювати завдяки втручанню глядачів, команд і офіційних осіб, хоча сутичка швидко переросла у справжню бійку.

Європейська боксерська конфедерація вже заявила, що розгляне подію та можливі подальші санкції щодо агресивного тренера. Обидва, і спортсмен, і наставник, були дискваліфіковані.

Раніше повідомлялося, що відомий російський тенісист відзначився неадекватною поведінкою під час матчу.